Президент Узбекистана 6 февраля подписал закон, согласно которому Министерство внутренних дел станет уполномоченным органом по лицензированию работы компаний по подготовке и переподготовке водителей автомототранспорта и средств городского электрического транспорта. Документ опубликован в газете «Народное слово» и вступит в силу 5 мая.

Ранее за это отвечала Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана. В законе отмечается, что сейчас возникла необходимость определения единого уполномоченного государственного органа по контролю за соблюдением требований в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.



Размер госпошлины за получение лицензии для автошколы составит 10 базовых расчётных единиц (3 млн сумов).

Напомним, в феврале 2022 года Шавкат Мирзиёев поручил пересмотреть систему обучения водителей, чтобы снизить количество аварий на дорогах. Президент предложил ввести рейтинги для автошкол, а также усилить контроль за их работой и передать их лицензирование в МВД. Министерство также занимается составлением рейтинга автошкол.