В Узбекистане составят рейтинг образовательных организаций, ведущих подготовку водителей авто- и мототранспорта. Порядок его определения утверждён постановлением правительства от 4 июля.

С 1 сентября Министерство внутренних дел должно запустить информационную систему расчёта рейтинга автошкол.

Рейтинг будет вести Служба безопасности дорожного движения МВД. Автоматизированная информационная система будет высчитывать рейтинг на основании данных об автошколах «без человеческого фактора».

При расчёте рейтинга будут учитывать следующие индикаторы:

результаты теоретического и практического экзамена на получение водительских прав выпускников (30 баллов максимум);

штрафные баллы при несоблюдении правил дорожного движения выпускниками до конца года после получения водительских прав (30 баллов);

количество ДТП, произошедших по вине выпускников, на основании решения суда, вступившего в законную силу по итогам года (30 баллов);

сведения о количестве преподавателей с высшим образованием или учёной степенью, работающих в штате автошколы (10 баллов).

Установлены уровни рейтинга:

от 81 до 100 баллов — «зелёный»;

от 51 до 80 баллов — «желтый»;

ниже 50 баллов — «красный».

Расчёт баллов будет вестись по итогам года отдельно по автошколам Каракалпакстана, областей и Ташкента. Результаты рейтинга будут публиковать в СМИ до 25 января ежегодно.

«Зелёным», «жёлтым» и «красным» автошколам будут выдаваться логотипы соответствующих цветов. Их размещение на фасаде здания автошколы и автотранспортных средствах обязательно.

Напомним, в на совещании в феврале президент Шавкат Мирзиёев анонсировал создание новой системы обучения водителей и выдачи водительских удостоверений. «Отныне в зависимости от дисциплины водителя будет оцениваться и работа автошколы, которая его обучила», — заявил тогда глава государства.