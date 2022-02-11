Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 11 февраля заявил о необходимости пересмотра работы автошкол. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Это правда, что с увеличением из года в год количества транспортных средств и водителей снижается их культура, взаимоуважение, знания и опыт», — сказал он.

По его данным, 75% несчастных случаев происходят по вине людей моложе 35 лет. Ежегодно водительские права получают 500 тысяч человек, но 25% не посещают занятия.

«Какой хоким или начальник органа внутренних дел когда-либо был в автошколе и интересовался процессом обучения там? В целом инспекция по образованию не смогла проконтролировать автошколы», — сказал глава государства.

По словам президента, будет создана новая система обучения водителей и выдачи водительских удостоверений. Теперь:

МВД пересмотрит требования к автошколам и экзаменационным центрам и будет выдавать им лицензии;

Академия МВД будет отвечать за совершенствование методики автошкол, учебного плана, квалификации преподавателей и качества преподавания;

Департамент безопасности дорожного движения будет вести базу данных водителей и их рейтинги.

«Отныне, в зависимости от дисциплины водителя, будет оцениваться и работа автошколы, которая его обучила», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Хокимам и начальникам УВД областей поручено в трехмесячный срок создать на своих территориях современные автошколы и экзаменационные центры.

Шавкат Мирзиёев на совещании также поручил пересмотреть Правила дорожного движения согласно мировым стандартам, обсуждая все изменения с экспертами и общественностью, внедрить штрафные баллы и обеспечить неотвратимость наказания за грубые нарушения. Некоторые водители совершают за год до 100 и более нарушений ПДД. Президент обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта, хокимов в молчании по поводу «чрезвычайной ситуации» в сфере безопасности дорожного движения.

Государственная инспекция по надзору за качеством образования, которую упомянул выше президент, является лицензирующим органом для деятельности в сфере оказания негосударственных образовательных услуг, в том числе, по подготовке и переподготовке водителей автотранспорта.