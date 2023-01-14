В связи с аномальными морозами аэропорты Узбекистана получили разрешение пускать в здание терминалов встречающих. Ранее допуск людей в здание был ограничен документами ряда структур, осуществляющих свою деятельность в аэропортах. С 14 января все встречающие смогут попасть в залы прилёта и ожидать прибывающих пассажиров внутри терминала, до таможенной зоны. Об этом сообщила пресс-служба компании UzbekistanAirports.

«Мы очень рады, что наконец-то нас услышали и руководство страны приняло волевое решение. Я знаю, что проблема существовала долгие годы. Люди стояли на улице в жару и холод, и в целях безопасности и ещё по ряду причин их не пускали внутрь», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

«Зал прилёта [аэропорта Ташкента], построенный в 2018 году, также не соответствует мировым стандартам, в нем просто не предусмотрена зона для встречающих. Он очень тесный. Мы сейчас разрабатываем проект по увеличению зоны прилёта за счёт выдвижения вперёд фасада здания, где можно будет создать нормальные условия для встречающих», — отметила она.

По её словам, процесс осложняется тем, что на этой территории проложено множество коммуникаций. «И всякий раз, когда мы пытаемся переделать, расширить, сделать удобнее существующий аэропорт, мы понимаем, что столице просто необходимо строить новую воздушную гавань. Но учитывая, что аэропорты не строятся за один день, мы все-таки будем насколько это возможно реконструировать нынешний».





В условиях аномальных морозов службы аэропортов уделяют повышенное внимание безопасности полётов. Неблагоприятные метеоусловия — минусовая температура, снегопад — подразумевают процесс обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью для обеспечения безопасности полётов. Если обычно этот процесс занимает порядка 30 минут на каждое воздушное судно, во время снегопада на каждый самолёт уходило от 1 до 1,5 часов. Это приводило к задержкам рейсов. При подобных погодных аномалиях в ряде стран мира существует практика закрытия аэропортов. Но аэропорты Узбекистана приняли решение работать, информируя пассажиров об изменениях в расписании, отмечается в сообщении компании.

«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что наши аэропорты располагают достаточными ресурсами для стабильного осуществления взлётно-посадочных операций в сложных погодных условиях. Речь идёт не только о машинах, но и о квалифицированных кадрах, имеющих международный опыт. Самым загруженным по пассажироперевозкам является аэропорт „Ташкент“ — более 100 рейсов в сутки. Хендлинговая компания и аэродромная служба аккумулировали все резервные силы накануне ухудшения погодных условий. Так, в пиковый день, 10 января с 00:00 до 23:59 международными аэропортами Узбекистана обслужено 152 рейса, из них „Ташкент“ обслужил 93 рейса. Это очень высокий показатель, учитывая, что на облив каждого самолёта уходило больше часа и целый парк машин выходил на очистку взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек, не говоря уже о людях, которые в такой холод работали на лётном поле», — добавила Рано Джураева.