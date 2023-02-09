Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 150 млн долларов и грант в размере 400 тысяч долларов для улучшения экономического управления в Узбекистане, сообщила пресс-служба банка.

Первая субпрограмма Фазы 2 Программы улучшения экономического управления АБР продолжает и углубляет предыдущую поддержку АБР в реформах управления государственным сектором.

В рамках программы оказывается поддержка правительству Узбекистана в реформировании правовой, регуляторной и институциональной базы. Она направлена на повышение эффективности и прозрачности финансового управления, улучшение управления и деятельности государственных предприятий, включая антимонопольные системы для поощрения конкуренции и повышение подотчётности государственного сектора с помощью надёжных систем борьбы с коррупцией и аудита.

Реформы в рамках первой субпрограммы направлены на укрепление управления фискальными рисками и государственным долгом, улучшение распределения государственных ресурсов посредством составления бюджета с учётом гендерных аспектов и «зелёного» бюджета. Кроме того, они направлены на «улучшение мобилизации внутренних ресурсов» посредством налогового администрирования на основе информационных технологий. Реформы также расширяют охват социальной защиты и повышают эффективность систем противодействия коррупции и аудита.

Программа также поддерживает разработку и реализацию стратегии перехода Узбекистана к «зелёной» экономике. «Чёткий национальный план поможет правительству выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению, модернизировать инфраструктуру и обучить свою рабочую силу для получения навыков, необходимых для „зелёных“ рабочих мест», — отметили в АБР.

«Улучшение фискальной прозрачности, корпоративного управления и профессионального управления госпредприятиями, наряду с усилением антимонопольных систем, необходимы для создания фискального пространства для инвестиций государственного сектора, повышения качества предоставления государственных услуг и создания благоприятных условий для развития частного сектора в Узбекистане», — сказала главный экономист АБР по государственному управлению Чидем Акин.

Грант технического содействия в размере 400 тысяч долларов, в свою очередь, поддержит реализацию реформ.