Видеоселекторное совещание по вопросам улучшения системы обращения с отходами и экологической обстановки прошло 2 февраля под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале совещания президент выступил с обращением к общественности:

«С юных лет родители учили нас сохранять в чистоте двор, окружающую среду. Наш народ издревле бережливо относился к почве, воде, природе. Неспроста бытует пословица „Срубил одно дерево — посади десять“. Посадивший дерево человек считался благословенным. Когда рождался ребенок в семье, в его честь сажали дерево».

«В XXI веке, когда в мире высокими темпами развивается промышленность, на первый план выходит экологическая повестка. Мы должны оставить потомкам здоровую окружающую среду. Для этого нужно заботливо относиться к природе, действовать, думая не только о сегодняшнем, но и ближайшем и отдалённом будущем», — заявил глава государства.

«Посмотрите сегодня на улицы и любое другое место. Повсюду увидите выброшенные отходы. Наша священная страна, говорим мы. Почему же тогда не содержим её в чистоте? Ведь и в наших священных книгах говорится: „Чистота — половина веры“», — сказал президент. Он подчеркнул, что необходимо воспитывать у молодого поколения любовь к природе. «Нам следует сформировать такую среду, когда в махалле, на улице бросившему мусор указывают на неправильность его поступка. Это — наше общее дело и человеческий долг», — сказал он.





На совещании обсуждены актуальные вопросы сферы.

Согласно анализу, почти во всех странах количество твёрдых бытовых отходов на душу населения растёт на 1% в год. За счёт социально-экономического роста в Узбекистане накопление отходов растёт на 2% в год, годовой объём достиг 7 миллионов тонн.

Положение дел в системе их сбора, сортировки, переработки и утилизации неудовлетворительное, отметил президент на совещании. Например, в Каракалпакстане перерабатывается лишь 10% отходов, а в Ферганской и Кашкадарьинской областях — только 20%.

В 781 махалле всё ещё не решён вопрос вывоза отходов. У населения большая дебиторская задолженность по услугам вывоза отходов. Медицинским, образовательным учреждениям и рынкам требуется 19 тысяч контейнеров для отходов.

Нет полигонов для строительных отходов, они сбрасываются вдоль дорог, на обочине полей или в реки. В прошлом году было обнаружено 4000 случаев сброса строительных отходов в неположенных местах.

Нет чёткой системы сбора листьев и веток деревьев в кварталах, массивах и аллеях, единой системы хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов.





В целом ни один из 197 полигонов отходов по стране не отвечает санитарно-экологическим требованиям, а 24 полигона заполнены. Президент поручил Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды и хокимам регионов упорядочить полигоны и ликвидировать те, которые отработали свой ресурс. Шавкат Мирзиёев указал на важность разработки проекта закона, устанавливающего порядок организации и закрытия таких полигонов.

Кроме того, президент поручил увеличить охват услугами по сбору бытовых отходов до 95% и объёмов их переработки до 40%, а долю частного сектора в этой сфере до 50%. Для этого ввозимые из-за рубежа техника, комплектующие и запасные части будут освобождены от таможенных платежей сроком на 3 года. На приобретение сортировочно-перерабатывающего оборудования будут выделяться льготные кредиты сроком до 5 лет с покрытием части кредитов, превышающей ставку рефинансирования. На эти цели в течение 5 лет намечено выделить поэтапно 500 млрд сумов за счёт льготных средств международных финансовых институтов.

Президент подчеркнул необходимость поддержки предпринимателей, действующих в сфере. Ставки земельного, имущественного и социального налога для кластеров с перерабатывающими мощностями будут установлены в размере 1%. Взамен кластерам предъявлено условие увеличить уровень переработки отходов в своем районе не менее чем на 40%.

Глава государства дал поручение по созданию таких предприятий в районах и городах на основе государственно-частного партнёрства, закупке для регионов 500 единиц спецтехники, установке 11 тысяч дополнительных контейнеров в социальных учреждениях и на рынках до 1 мая следующего года.

Ташкентское предприятие «Махсустранс» будет трансформировано на основе государственно-частного партнёрства. Будет внедрена новая система взимания платежей за сбор бытовых отходов с применением зарубежного опыта, говорилось на совещании.

Отмечена необходимость создания безопасной системы утилизации органических, строительных и медицинских отходов.