В жилом доме в Элликаллинском районе Каракалпакстана произошёл взрыв газа, в результате чего скончалась женщина. Это происшествие приводится в решении хокима района, которым предписано изучить причины случившегося и принять необходимые меры.

Взрыв взрыв газовоздушной смеси произошёл 4 февраля примерно в 8:20 утра. Женщина, З. Ю., 1987 года рождения, скончалась на месте.

Напомним, 31 января четыре человека пострадали от взрыва в двухэтажном жилом доме в Нукусском районе Каракалпакстана. Кроме того, 30 января в Нукусе произошёл взрыв в четырёхэтажном доме, его жертвами стали пять человек.