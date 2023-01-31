Во вторник, 31 января, в 7:55 в двухэтажном жилом доме в Нукусском районе Каракалпакстана произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате взрыва четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское объединение Нукусского района.

На месте работают спасатели, правоохранители, сотрудники прокуратуры и предприятия «Худудгазтаминот».





В настоящее время устанавливаются причины взрыва газа и сумма ущерба, проводятся предварительные следственные действия.

Отметим, за последнюю неделю в Каракалпакстане произошло несколько случаев взрыва газа, каждый из них сопровождался человеческими жертвами. Так, 25 января при взрыве в столовой налоговой инспекции в Ходжейлийском районе один человек погиб и двое получили ранения. В минувшее воскресенье в Нукусе произошёл взрыв газа в одной из квартир в четырёхэтажном доме, по последним данным погибли пять человек.