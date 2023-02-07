Жители махалли «Афросиаб» в центре Ташкенте переживали декабрьские и январские морозы без отопления и горячей воды. Проблема возникла в связи с тем, что котельная «Ташкентская ТЭЦ» не обеспечивала необходимые параметры давления теплоэнергии, пояснили ранее в компании Veolia Energy Tashkent.

«Газета.uz» поговорила с жителями махалли «Афросиаб», а также главным инженером ТашТЭЦ Баходиром Солиховым и заместителем директора по операционной деятельности Veolia, в прошлом — гендиректором ТашТЭЦ, Владимиром Белоусовым.

Махалля «Афросиаб»

Гульнара Сатыбаева проживает на самом уязвимом, девятом, этаже дома №23/1. По её словам, в девятиэтажках махалли «Афросиаб» отопление и горячая вода пропали в начале декабря — с наступлением первых морозов.





«Но спасибо президенту: он обещал, что на новогодние праздники люди не останутся без тепла, электричества и газа», — говорит женщина. С последних чисел декабря по 4 января тепло действительно вернулось, а затем вновь исчезло до конца месяца. В квартирах было 7−15 градусов выше нуля.

Затем с перебоями стала поступать горячая вода. По словам жительницы дома, иногда она поднималась до 6 этажа. 11 января в девятиэтажном доме по адресу Буюк Турон, 75 компания Veolia Energy установила два рециркуляционных насоса для поднятия горячей воды в квартиры. Ещё два насоса установили жители за свой счёт.

«Не могу сказать, связано ли это с их установкой, но с 11 января в наших домах полностью исчезло и отопление, и горячее водоснабжение, — сказала Гульнара Сатыбаева. — Проводились эксперименты: насосы снимали, и вода на один час появлялась на нижних этажах. Верхние этажи так и оставались всё это время без горячей воды».

«Мы обращались, чтобы нам тоже установили насосы. Нам сказали, что это запрещено. И возникает вопрос: почему одному дому можно, а другому нельзя?», — сказала одна из жительниц девятиэтажки. Она предположила, что соседям удалось установить насосы благодаря тому, что их дом находится на самоуправлении.





«Когда мы были самостоятельными, у нас был свой счёт, свои деньги, — поделилась домком дома по адресу Якуба Коласа, 23, Ольга Ивановна. — Я тоже могла бы купить насосы на деньги, которые у нас лежали в банке. А теперь мы ничего не можем, потому что у нас управляющая компания».

По словам махаллинцев, 24 января ознакомиться с ситуацией приезжал заместитель прокурора города. К его визиту, вспоминают жители, теплоснабжение появилось, однако исчезло вместе с его отъездом. Перед приездом корреспондентов «Газеты.uz» в махаллю «Афросиаб» теплоснабжение тоже появилось.

«Нам каждый раз теплосеть говорит, что [появление воды] с насосами не связано — это совпадение, что с приездом зампрокурора не связано — это совпадение. Но столько совпадений наталкивает нас на нехорошие мысли. Мы не уверены, что после вашего отъезда она останется», — высказалась Гульнара Сатыбаева.

Председатель махалли «Афросиаб» Хасан Жамилов рассказал, что ТашТЭЦ поставляет теплоэнергию с давлением 8 атмосфер вместо положенных 10. В результате к домам вода поступает с давлением всего 2 атмосферы. Установка насосов в доме №75, по словам Хасана Жамилова, никак не влияет на теплообеспечение других домов. Это проверялось в ходе эксперимента, когда насосы снимали на три дня.

Хасан Жамилов.

Глава махалли добавил, что горячей воды и отопления также нет в девятиэтажках махалли «Ат-Термизий» (за домом «Жемчуг»), однако жители и председатель той махалли не подтвердили это.

Комментарий ТашТЭЦ

Главный инженер ТашТЭЦ Баходир Солихов рассказал, что предприятие поставляет теплоэнергию по трём магистральным выводам: Чиланзарская линия, центр города и «Аэропорт».

«Задача ТЭЦ — дать установленные давление и температуру. Граница нашей ответственности — забор вокруг ТЭЦ. Люди думают, что если за нашим забором течь или снижение давления в жилом доме, то в ответе мы. Нет, мы не распределяем. Мы крупно отдаём воду», — сказал Баходир Солихов.

Баходир Солихов.

По нормативам предприятие должно отдавать 2700 тонн воды в час. Однако с начала морозов отдача увеличена до 3300. Давление воды, по словам Солихова, падает из-за больших подпиток — превышение установленной нормы расхода воды.

«Если уменьшим расход до 2700 тонн в час, то давление поднимется, — заявил Баходир Солихов. — Расход увеличивается из-за сливов. Люди думают, что если сольют воду из батарей, то циркуляция воды ускорится, ведь воде проще слиться в канализацию, чем по трубам идти. И тогда дома становится теплее. Но люди думают только о себе, не об остальных».

«Мы не можем дать меньше воды, потому что у Veolia много потребителей. Veolia не спрашивает, можем ли мы взять на себя этих потребителей. Она просто их подключает, а мы вынуждены их содержать, увеличивая расход», — сказал главный инженер.

Баходир Солихов добавил, что аналогичные проблемы были всегда. В эту зиму они обострились в связи с сильными морозами.

«При транспортировке воды её температура падает незначительно. Сейчас мы даём 61−62 градуса. По „обратке“ вода возвращается 43−45 градусов. Но если температура окружающей среды ниже -10, тогда вода быстро остужается при транспортировке. Если давление газа увеличится, мы можем воду 80 градусов спокойно давать. Если давление будет 3,5−4 кг (или атмосферы — ред.), я подниму температуру. Сейчас давление 2 кг».

Газотурбинные установки на ТашТЭЦ.

Главный инженер признал, что с потеплением давление газа стало постепенно повышаться. Но значение также имеет его температура.

«Сейчас температура газа 11 градусов. А во время аномального холода она упала до -4. При снижении температуры газ медленнее двигается», — пояснил Баходир Солихов.

Комментарий Veolia Energy Tashkent

Директор по коммуникациям и развитию компании Арсен Погосов рассказал, что 90% тепловой энергии в столице производят два предприятия — ТашТЭЦ и Таштеплоцентраль. На балансе Veolia Energy есть большая котельная ТЦ-2 и 214 локальных котельных, которые вырабатывают лишь 10% от общего объёма теплоэнергии. Весь персонал и инфраструктуру, в том числе эти котельные, компания «унаследовала» от ГУП «Тошиссиккуввати».

«90% теплоэнергии, которую мы поставляем, мы покупаем у двух предприятий. Понижение давления и нехватка газа повлияли на то, что тепловырабатывающие предприятия сильно просели. Мы можем что-то улучшать на котельных, которыми владеем сами. А для улучшения условий на предприятиях, вырабатывающих 90% теплоэнергии, — у нас маневр действий очень маленький», — сказал Арсен Погосов.





Локальные котельные Veolia расположены в зонах, где нет централизованного теплоснабжения, рассказали в компании. Они есть во всех районах столицы, но большая их часть — более 50 — находится в Мирзо-Улугбекском районе, 33 — в Шайхантахурском, около 30 в Яшнабадском. Меньше всего локальных котельных в Яккасарайском районе — всего 3.

Эффективность работы локальных котельных зависит от качества газо-, электро- и водоснабжения. По словам замдиректора компании по операционной деятельности (ранее занимал должность генерального директора ТашТЭЦ) Владимира Белоусова, в преддверии морозов Veolia приобрела дизельные генераторы на случай отключений электричества. Предполагалось, что при наличии газа и воды локальные котельные обеспечат жителей теплом. Однако из-за падения давления газа на котельных сливали воду, чтобы избежать её замерзания, которое могло бы привести к разрыву труб.

«Мы сливали воду и свои деньги», — заключил Владимир Белоусов.

Арсен Погосов — слева, Владимир Белоусов — справа.

Что касается теплосетей, по которым Veolia поставляет теплоэнергию к домам, степень их износа компания проверяла в ходе подготовки к отопительному сезону 2022−2023 и устранила более 2000 повреждений на сетях.

«Если раньше „Таштеплоэнерго“ проводило гидравлические испытания с давлением 9 атмосфер, то мы увеличили эту цифру до 15−16 атмосфер, — рассказал Арсен Погосов. — Это позволило выявить больше уязвимых участков. Если бы мы этого не сделали, то последствия в январские холода для наших теплосетей могли бы быть более плачевными. Но таких холодов не было 50 лет. Они выявили все недостатки сетей».

Почему в махалле «Афросиаб» проблемы с отоплением

Махалля «Афросиаб» — последняя точка магистрального вывода М-0, по которому горячая вода поставляется из ТашТЭЦ в центр города. Владимир Белоусов рассказал, что по проекту последней точкой М-0 должна быть местность у концертного зала «Туркистон», однако в связи с ростом нагрузки на теплосеть отрезанный кусок обеспечивается теплом от 4-й котельной.

«Чтобы мы нормально работали, мы задаём ТашТЭЦ следующие параметры давления: 10,5 кг — для чиланзарской и центральной магистралей и 9,5 — для вывода „Аэропорт“, — сказал Владимир Белоусов. — На 16:00 3 февраля у нас были показатели 8,7 и 7. И это давление у самой ТЭЦ. Пока вода дойдёт до района, пока дойдёт до цоколя дома, давление будет 3 кг. С таким давлением оно не поднимется на верхние этажи».





По словам Владимира Белоусова, когда ТашТЭЦ подняла давление до 9,6 кг, вода на верхних этажах еле пошла. Для обеспечения теплом 9-этажного дома, к цоколю вода должна поступать с давлением 4 кг — по 1 кг на каждые 10 метров высоты.

Транспортировку воды к махалле «Афросиаб» также затрудняет рельеф города — дома находятся на возвышенности.

«Когда их дома строили, в них были предусмотрены повысительные насосы. Ведь понятно, что напор воды не дашь на 9 этаж. У кого-то эти насосы остались, кто-то их демонтировал», — сказал Владимир Белоусов. Однако жители девятиэтажных домов махалли «Афросиаб» и управляющая несколькими домами компания Dilnar Kommunal заявили, что в этих домах никогда не было насосов.

Установку рециркуляционных насосов в девятиэтажном доме по адресу Буюк Турон, 75, Veolia объяснила уязвимостью здания. Арсен Погосов пояснил, что с конца прошлого года компания производит оцифровку всех теплосетей города для выявления уязвимых участков, куда теплоносители доходят плохо.

«Мы не делаем это наобум. Это делается именно цифровым оборудование. На сегодняшний день мы установили порядка 230 насосов», — сказал Арсен Погосов.

«Не думаю, что насосы могут повлиять на то, что в одном доме будет тепло, а в соседнем, где насосов нет, — не будет. Если бы заданные нами параметры соблюдались тепловырабатывающими предприятиями, проблем бы не было», — сказал Владимир Белоусов.

Причины низкого давления

Бывший гендиректор ТашТЭЦ подчеркнул, что подпитки — превышение установленной нормы расхода воды — на предприятиях были всегда.

«Как они подняли давление до 9,5 кг с такими подпитками, если говорят, что не могут поднять давление из-за подпиток?» — задался вопросом Владимир Белоусов.





«С 6:00 до 10:00 утра и с 20:00 до 22:00 нагрузка на теплосети пиковая, когда люди собираются и возвращаются с работы, одновременно используют горячую воду. Чтобы в пиковые часы обеспечить город теплоносителем, ТЭЦ заготавливает воду в промежутке между пиковыми часами», — сказал Владимир Белоусов.

По его словам, вода, предназначенная для подачи в пиковые часы, должна храниться в аккумуляторных баках.

«В пиковые часы вода поступает в котлы и из аккумуляторных баков, и из химводоочистки — оборудования, которое очищает воду, поступающую из города, — пояснил бывший гендиректор ТашТЭЦ. — Если фильтры химводоочистки уходят в отдых, она работает медленнее, и в котёл поступает меньше воды. Когда пиковый час прошёл, аккумуляторный бак должен наполняться, но бак не наполняется, потому что фильтры химводоочистки не справляются, и она очищает столько воды, сколько должна отдавать. И в вечерний максимум воды в баке не оказывается. Чтобы станция продолжила работать, ТЭЦ снижает давление».

Чтобы фильтры справлялись с нагрузкой, предприятиям необходимо закупать качественные средства очистки воды, считает Владимир Белоусов.

«Во время СССР нас обеспечивали химикатами, которые производили другие республики. В годы независимости правительство поставило задачу покупать всё у своего производителя, чтобы не тратить валюту. Мы покупаем химикаты у местных производителей, но они не могут обеспечить хорошее качество», — сказал Владимир Белоусов.

Арсен Погосов добавил, что низкое качество воды плохо влияет на сети. Veolia регулярно выявляет повышенное содержание железа или кислорода. Из-за этого трубы могут служить 5−7 лет вместо 30.

Тем не менее, Владимир Белоусов считает, что у ТашТЭЦ могли быть и другие причины низкого давления воды. Предприятие должно получать достаточное количество холодной воды с минимальным давлением 1,5 кг. Если давление воды было ниже, производство тепла могло пострадать. Кроме того, затяжные морозы затрудняют добычу газа.

«Газ, который был на поверхности и нормально добывался, ушёл вниз, потому что его в принципе мало. Его стало сложнее доставать», — сказал Владимир Белоусов.

Другая немаловажная проблема — генплан, которого нет, подчеркнул Арсен Погосов. Хаотичная застройка сажается на старую инфраструктуру. Генплан позволил бы строить из расчёта коммуникаций.

Veolia Energy также отметила негативное влияние сливов на теплообеспечение многоквартирных домов. По словам Владимира Белоусова, сливать воду могут не только в квартирах, но и в подвалах. Сливы увеличивают подпитки, подпитки увеличивают расходы Veolia, изнашивают оборудование ТашТЭЦ. В результате в любом случае страдает потребитель.

«На качество отопления и горячей воды также влияют все изменения, которые люди у себя дома производят. Они выносят батареи на балкон, делают тёплые полы на горячей воде. Ничего из этого не зарегистрировано. Каждый сгиб трубы, по которому проходит вода, — это сопротивление, потеря давления. Так нарушается гидравлика всего дома», — сказал Владимир Белоусов.

Арсен Погосов добавил, что правила пользования теплоэнергией в многоквартирных домах прописаны в постановлении правительства.





«Там расписано, что должны делать жители, управляющие компании и поставщики теплоэнергии. Veolia подаёт теплоэнергию до цоколя дома, — сказал Арсен Погосов. — За внутридомовые отопительные системы отвечает управляющая компания: они делают промывки, готовятся к отопительному сезону, меняют детали. Мы как поставщики не должны выявлять сливы в квартирах и подвалах. Но занимаемся этим, потому что работники управляющих компаний не всегда разбираются в теплоснабжении дома».

По мнению представителей компании проблема также в том, что договор о поставке тепла заключается между жителями и Veolia. Управляющие компании выпадают из него, хотя упоминаются в постановлении правительства. Новый договор будет трёхсторонним и обозначит ответственность всех сторон, заявил Арсен Погосов. Его образец уже утверждён Анимонопольным комитетом.

Veolia намерена компенсировать свои убытки. Компания сделает обещанный перерасчёт гражданам и предприятиям за некачественно оказанные услуги, но «не может взять все убытки на себя».

«Мы не смогли оказать качественные услуги, потому что тепловырабатывающие предприятия не давали нам нужные параметры. А они могут требовать компенсацию с тех, кто не обеспечил их газом или водой», — сказал Арсен Погосов.

Как исправить ситуацию

Владимир Белоусов считает, что в первую очередь стране необходимо заняться разработками газа. По его словам, сегодня Ташкентская ТЭЦ работает только на газе, хотя раньше резервным топливом на предприятии были мазут и уголь.

«[Мазут убрали], потому что зимой, когда его сжигаешь, он, выходя из трубы, резко охлаждается и оседает в виде серной кислоты. А у ТашТЭЦ и аэропорт, и жилые дома, и „президентская трасса“. Уголь запретили, потому что он оседает в виде чёрных хлопьев», — сказал бывший гендиректор ТашТЭЦ.





Специалист считает, что в многоэтажных домах необходимо устанавливать насосы. Махалля «Афросиаб», по словам Владимира Белоусова, стала для Veolia уроком.

«Сейчас мы видим, на что нам обратить внимание», — сказал он.

В масштабах города Veolia планирует системные изменения. Контрактом между Ташкентом и компанией предусмотрен поэтапный переход на закрытую систему теплоснабжения. Что она подразумевает?

Сегодня компания покупает теплоэнергию у тепловырабатывающих предприятий и доводит её до домов. Там вода поступает в батареи и в виде горячей воды. То, что жители не использовали, возвращается в котельные по обратной линии. Это открытая система.





Закрытая система предполагает, что компания продолжит покупать теплоэнергию, однако в меньших объёмах. Воду будут доводить до домов, оборудованных бойлерными установками. Бойлерные установки будут «гнать» воду по зданию. Вода с котельной будет подогревать воду в бойлерной и возвращаться обратно в котельную.

Пилотный проект по переходу на закрытую систему проведут в Сергелийском и Бектемирском районах. На новую систему переведут 114 многоквартирных домов и 42 социальных объекта.

«За счёт этого снизятся потери, подпитки, расход газа. Преимущество этой системы ещё и в том, что увидим, где у нас происходят потери. То ли это потери в сетях, которые давно не менялись и не ремонтировались, то ли внутри дома», — сказал Владимир Белоусов.

По его словам, капитальный ремонт сетей необходимо проводить каждые пять лет, средний ремонт — раз в три года, а текущий ремонт — ежегодно. Однако после обретения независимости эти нормативы не соблюдались. Лишь пять-шесть лет назад началась частичная замена коммуникаций, но в недостаточных пропорциях, отметил он.

Арсен Погосов добавил, что договором с хокимиятом предусмотрена поэтапная замена теплотрасс и модернизация теплоцентралей, которые находятся на балансе ТашТЭЦ, чтобы «они могли продавать нам качественный продукт и мы могли его транспортировать до потребителя».