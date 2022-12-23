В ноябре компания Veolia Energy Tashkent реализовала пилотный проект по улучшению системы централизованного теплоснабжения на массиве Дустлик-1 Янгихаётского района, сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты компании установили рециркуляционные насосы в семи многоэтажных домах.

«Это решение позволило увеличить давление и оптимизировать циркуляцию горячей воды, и как следствие, улучшить обогрев в жилых помещениях. Насосы показали эффективность в поддержании общего баланса теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Veolia Energy Tashkent закупила 230 компактных рециркуляционных насосов, которые в ближайшее время будут установлены на проблемных участках.

Локации были выбраны при помощи программного обеспечения Termis Engineering. Эту многофункциональную платформу используют теплоснабжающие предприятия в более чем 500 городах по всему миру, отметили в компании.

После оцифровки тепловых сетей Ташкента программа Termis Engineering определила наиболее уязвимые участки города, нуждающиеся в установке дополнительного оборудования.

Сейчас идёт установка рециркуляционных насосов в трёх 12-этажных домах в Чиланзарском районе. Идентичные насосы также были установлены в четырёх многоэтажных домах в Яшнабадском районе.

Veolia Energy Tashkent продолжит закупку и установку оборудования в 2023 году, говорится в сообщении. Установка данного вспомогательного оборудования не повлияет на действующие тарифы, уточнили в компании.