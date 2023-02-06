Число жертв разрушительного землетрясения в Турции достигло 1498, ещё 8553 получили ранения. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Департамент по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны.

В провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2834 постройки.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения. Завтра, 7 февраля, в Турцию вылетит группа из 60 спасателей МЧС Узбекистана, пострадавшей стране также будет направлена гуманитарная помощь.