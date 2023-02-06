Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 февраля провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев вновь выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня в юго-восточных провинциях Турции.

«Были переданы слова сочувствия и поддержки братскому турецкому народу, родным и близким погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия в целях преодоления последствий стихийного бедствия. 7 февраля предусматриваются направление из Узбекистана в Турцию гуманитарной помощи и отправка группы спасателей.

Как сообщалось ранее, Узбекистан направит в Турцию группу из 60 спасателей и 3 единицы аварийно-спасательной техники, а также гуманитарную помощь.