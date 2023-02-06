Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 февраля провёл совещание, на котором анализировались проблемы в системе поставок и расчётов за энергоресурсы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Январские морозы отчётливо показали, что управление и контроль в этой сфере значительно ослабли. Вопреки отчётам ответственных организаций о том, что автоматизированная система учёта потребления электроэнергии внедрена на 92%, а автоматизированная система учёта потребления природного газа — на 98%, дебиторская задолженность по этим видам ресурсов остаётся высокой», — говорится в сообщении.

Районные ведомства электро- и газоснабжения выдают разрешение на подключение к сетям без должных расчётов и анализа. Например, трансформаторы в 120 махаллях Ташкента ремонтировались по 5−6 раз в месяц, так как не выдерживали нагрузки, говорилось на совещании.

«Уровень хищений в сфере остаётся высоким. Только за декабрь прошлого года по более чем 12 тысячам случаев незаконного использования электроэнергии и газа выявлен ущерб на 600 млрд сумов. Отсутствует системный контроль за автомобильными газозаправочными станциями», — цитирует президента его пресс-служба.

Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев.

Шавкат Мирзиёев утвердил решение о внедрении новой системы усиления контроля и обеспечения законности в сфере энергетики.

Он поставил задачу «перевести систему энергонадзора на чрезвычайный режим работы сроком два года».

Кроме того, даны поручения по совершенствованию деятельности Узэнергоинспекции и Бюро принудительного исполнения, а также внедрению новых подходов к регулированию подключения к сетям электричества и природного газа.

На совещании также рассмотрены проблемы энергетической инфраструктуры. Ппоставлена задача запустить цифровую карту Ташкента с конкретным отображением расположения выставляемых на торги земельных участков, мощности энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры, отмечается в сообщении.