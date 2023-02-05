Парламентская комиссия по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане сообщила, что изучит обстоятельства смерти бывшего начальника отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, сына первого и единственного президента Каракалпакстана Полата Шамшетова.

«Газета.uz» писала, что Полат Шамшетов, осуждённый 31 января на 6 лет по обвинению в организации массовых беспорядков, скончался в следственном изоляторе рано утром 4 февраля предположительно от сердечного приступа.

Члены комиссии 6 февраля прибудут в Бухарскую область для изучения причин смерти, в том числе условий содержания в следственном изоляторе, проанализируют записи с камер наблюдения, ознакомятся с предварительным медицинским заключением и другими документами. Кроме того, будут опрошены лица, находившиеся в одной камере с погибшим, и сотрудники СИЗО.

Комиссия выразила соболезнования членам семьи и родственникам Полата Шамшетова и пообещала проинформировать общественность о результатах изучения.