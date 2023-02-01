С 1 февраля компания «Узбекистон темир йуллари» приостановила перевозки в Афганистан на участке «Хайратон — Мазари-Шариф» из-за невыполнения афганской стороной обговорённых технических работ, сообщает пресс-служба компании.

В декабре 2022 года «дочка» «Узбекистон темир йуллари» «Согдиана Транс», оказывающая все услуги услуги железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф», и администрация Афганской железной дороги согласовали план мероприятий по постепенному выполнению афганскими железнодорожниками технических работ на территории Афганистана к 1 февраля 2023 года.

Они также договорились подписать к 27 января продлевающий контракт на эксплуатацию и обслуживание линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане.

Однако Управление железных дорог Афганистана не успело в срок реализовать согласованные меры, говорится в сообщении.

В «Узбекистон темир йуллари» сообщили, что для обеспечения перевозок в Афганистан грузов первой необходимости компания «Согдиана транс» будет оказывать помощь в их доставке автомобилями из логистических центров и через речной порт в Термезе.

«Информация об открытии железной дороги будет дополняться», — добавили в «Узбекистон темир йуллари».

В декабре 2022 года афганское издание TOLOnews сообщило, что контракт на обслуживание участка железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф» получила казахская компания Mansour Fatih, однако Узбекистан позже опроверг эту информацию, заявив, что переговоры ещё ведутся.