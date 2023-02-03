Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 2 февраля принял посла Украины в стране Николая Дорошенко, сообщила пресс-служба МИДа.

«Обсудили ряд аспектов узбекско-украинского сотрудничества, в том числе партнёрство в областях экономики и торговли», — отметил и. о. министра в своём Telegram-канале.

В посольстве Украины «Газете.uz» уточнили, что речь на встрече шла о поддержании товарооборота между странами.

«К сожалению, из-за войны торговля сильно сократилась. РФ полностью блокирует доступ товаров из Украины в Узбекистан и обратно, обеспечение продовольствием и услугами, — подчеркнули в посольстве. — Если бы не война, товарооборот [между Узбекистаном и Украиной] достиг бы 1 млрд долларов. Но несмотря на войну, [наши страны] хотят сохранить взаимодействие».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с центральазиатскими журналистами касательно Узбекистана отмечал: «Наши отношения сильно подкосил, по сути, запрет России на транзит из ваших стран к нам и из Украины [к вам]. Это сильно ударило по экономике. Но, тем не менее, мы пытались всеми силами оживить эти отношения и политически, и экономически».

«Мы за то, чтобы [все соглашения] остались в силе и развивались, и чтобы мы заключали новые соглашения и реализовывали. У нас очень хороший контакт с узбекским бизнесом, есть диалог с узбекским правительством», — подчеркнул тогда Дмитрий Кулеба.

В ноябре 2022 года замминистра иностранных дел Узбекистана Бахром Аълоев и посол Украины Николай Дорошенко обсудили предоставление взаимных льгот и преференций деловым кругам двух стран.