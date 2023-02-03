В пятницу днём на территорию Узбекистана начинается вынос новой порции влажного воздуха с районов Каспийского моря, сообщил Узгидромет.

По территории республики временами пройдут дожди. По юго-западным и южным районам дожди ожидаются в течение дня, по центральным районам — во второй половине дня, по областям Ферганской долины — ближе к вечеру. По северу осадков не ожидается.

В субботу местами пройдут дожди, по северу осадки (дождь, снег).

В воскресенье по большей части территории дожди прекратятся, лишь в ночные и утренние часы по центральным и восточным районам возможны небольшие осадки. Температура воздуха в эти дни будет в пределах ночью 0…+5 градусов, местами до -2 градусов, днём +5…+10.

В столице сегодня к вечеру и завтра временами дождь. В воскресенье преобладание погоды без осадков, лишь ночью и утром возможны небольшие осадки. Преобладающая температура ночью 0…+3 градуса, днём +7…+10.

В горных районах 3−5 февраля сохраняется лавинная опасность.