В январе сотрудники «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана и правоохранительных органов выявили 511 случаев незаконного использования 6,7 млн кВт*ч электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сумма причинённого ущерба составила 5,6 млрд сумов — такой объём электроэнергии соответствует среднемесячному потреблению электроэнергии 33,5 тысячами домохозяйств.

Больше всего случаев приходится на Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Сырдарьинскую, Хорезмскую, Бухарскую и Ташкентскую области.

В отношении нарушителей приняты меры, документы направлены в правоохранительные органы, заявили в министерстве.