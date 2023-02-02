Установлены место и личность мужчины, убившего розового пеликана, занесённого в Красную книгу Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

Накануне в Telegram-канале Ecolog.uz появилось видео, на котором видно, как мужчина поймал птицу на удочку, после чего отрезал ей голову. Инцидент произошёл на одном из озёр Айдаро-Арнасайской системы 31 января.

В Минприроды отметили, что были нарушены законы «Об охране и использовании животного мира» и «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

После того, как личность мужчины была установлена, он на видео признался в содеянном и попросил прощения у сотрудников ведомств и «всего народа Узбекистана». «Если можете, простите меня, больше такое не повторится», — заявил Эльёр Джураев.

В прокуратуру переданы документы для привлечения нарушителя к уголовной ответственности и возмещения ущерба, причинённого животному миру.

Розовый пеликан внесён в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охраны природы. Является уязвимым и сокращающимся видом. Его добыча запрещена, он также охраняется в заказниках на гнездовании (озеро Судочье в Каракалпакстане), во время кочёвок, пролёта и зимовок (Арнасай, Каракыр, Денгизкуль).