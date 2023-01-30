В понедельник по Узбекистану ожидается погода без осадков. Температура воздуха к середине дня повысится до +7…+10 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Во вторник ожидается вынос на территорию страны влажной и относительно тёплой воздушной массы с районов Средиземного моря, который обусловит неустойчивую погоду в течение всей недели.

С 1 по 3 февраля по Узбекистану временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской областям 1−2 февраля местами сильные. В предгорных и горных районах — дождь, снег, 1−2 февраля местами сильные.

Кроме того, 31 января и 1−2 февраля местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, а по Навоийской, Самаркандской, Джизакской областям в отдельных районах возможны порывы ветра до 25−28 м/с.

Температура воздуха всю неделю будет в пределах нормы и составит в ночные часы −1…+4 градуса, днём — +5…+10.

В столице в понедельник без осадков. Температура +7…+9 градусов. Завтра, 31 января, возможны небольшие осадки — дождь, снег. Ветер 7−12 м/с. Температура ночью 0…+2 градуса, днём — +7…+9. Дождь также ожидается временами 1−2 февраля. Возможно усиление ветра до 12−17 м/с. Температура ночью +2…+5 градусов, днём +5…+10.

Как сообщалось ранее, правительство провело совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с селями, оползнями и наводнениями, вероятность которых повысилась в связи с наступившим в Узбекистане потеплением и ускоренным таянием снега и льда.