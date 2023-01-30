Видеоселекторное совещание, посвящённое предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с селями, паводками и наводнениями, состоялось в Кабинете министров Узбекистана под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщила пресс-служба правительства.

По данным Узгидромета, с этой недели температура воздуха в Узбекистане повысится до +10 градусов днём и +3 градусов ночью. В предгорных и горных районах ожидается потепление на 2−7 градусов.

«Повышение температуры ускорит таяние снега и льда, что сделает более вероятными сели, оползни и наводнения», — отмечается в сообщении.

На совещании была подробно проанализирована ситуация в регионах, даны поручения руководителям профильных министерств и ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных негативных ситуаций.

В Узбекистане постоянно действует штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и оползнями, в ноябре 2022 года сформированы правительственная и региональные комиссии по борьбе с наводнениями.

Согласно протоколу заседания правительства, члены этой комиссии были закреплены за Каракалпакстаном, областями и Ташкентом.