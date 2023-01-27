В отношении директора сайта Human.uz Хуршида Далиева и других лиц возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана.

По данным СГБ, на основании обращения гражданина И. А. возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство по предварительному сговору группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет).

Хуршид Далиев и другие подозреваются «в связи с преступлениями, совершенными через Telegram-канал Kompromatuzb и другие каналы».

В настоящее время ведётся предварительное следствие.

В СГБ заявили, что «в ходе следствия фигуранты дела обеспечены адвокатами, а их права и свободы, законом, гарантируются».

Напомним, ранее юрист, блогер и заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худайбердиев заявил, что «журналистов задержали не как сотрудников издания Human.uz, а как администраторов Telegram-канала Kompromatuzb».

В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа сообщили, что обеспокоены ситуацией с задержанием журналистов Human.uz. «Мы ожидаем от правоохранительных органов разъяснения по данному вопросу и требуем обеспечения безопасности и законного отношения к профессиональной деятельности журналистов», — говорится в сообщении.

Агентство информации и массовых коммуникаций призвало правоохранительные органы соблюдать действующее законодательство и обеспечивать права и свободы граждан в ситуации, связанной с сотрудниками интернет-издания Human.uz.