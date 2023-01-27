Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана прокомментировало ситуацию с задержанием директора сайта Human.uz Хуршида Далиева и главного редактора Муслима Мирзажонова.

По данным АИМК, в прокуратуру поступали обращения граждан относительно сотрудников данного интернет-издания.

«На основании этого организовано оперативное мероприятие в доме №2 по улице Университетской Кибрайского района Ташкентской области. Было отмечено, что в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация», — отметили в агентстве со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации Министерства цифровых технологий, сайт Human.uz не включён в реестр веб-сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Узбекистана.

АИМК призвало правоохранительные органы соблюдать действующее законодательство и обеспечивать права и свободы граждан в ситуации, связанной с сотрудниками интернет-издания Human.uz.

В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа обеспокоены ситуацией с задержанием журналистов Human.uz. «Мы ожидаем от правоохранительных органов разъяснения по данному вопросу и требуем обеспечения безопасности и законного отношения к профессиональной деятельности журналистов», — говорится в сообщении.

Юрист, блогер и заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худайбердиев сообщил, что «журналистов задержали не как сотрудников издания Human.uz, а как администраторов Telegram-канала Kompromatuzb».

По его словам, среди администраторов этого канала есть представители других организаций. Их личность пока не установлена.

Утверждается, что лица, управляющие этим каналом, подозреваются в вымогательстве, совершении налоговых преступлений и других подобных экономических преступлениях. Kun.uz сообщил о возбуждении уголовного дела против журналистов, а также других лиц, работающих в госорганизациях.