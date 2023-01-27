Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров 27 января провели встречу в узком и расширенном составах в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, сообщила пресс-служба главы государства.

«Кыргызстан — наш важный стратегический партнёр, ближайший сосед и испытанный временем друг», — заявил в своей речи Шавкат Мирзиёев.

Он назвал историческим событием завершение делимитации узбекско-кыргызской границы.

«Мы скрупулёзно, не спеша рассмотрели каждый вопрос во всех направлениях. И у нас никаких проблемных вопросов нет, — подчеркнул президент Узбекистана. — За 31 год независимости Узбекистана и Кыргызстана впервые такой уровень взаимоотношений».





Президент Узбекистана отдельно поблагодарил Садыра Жапарова «за личную поддержку».

«Даже по пограничным вопросам, если бы не его политическая воля, мы бы не достигли результатов. Можно было бы, как раньше, сказать: „Да, мы будем делать, но завтра и послезавтра…“ Но с „завтра“ прошло уже 30 лет, а мы так и не решали эти вопросы. Поэтому особо хочу ещё раз выразить благодарность президенту Кыргызстана», — сказал Шавкат Мирзиёев.





«Кыргызстан придаёт особое значение развитию сотрудничеству в добрососедском духе с братским Узбекистаном. Для нас Узбекистан — верный друг и надёжный стратегический партнёр. Традиционно встреча проходит в открытой и дружественной обстановке. Между нашими странами нет политических противоречий», — подчеркнул в своём выступлении Садыр Жапаров.

Он также признал завершение делимитации кыргызско-узбекской границы историческим событием.

«Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений. Убеждён, что, поставив точку в вопросах границ, мы заложим крепкий фундамент для развития наших будущих поколений», — подчеркнул Садыр Жапаров.





Глава Кыргызстана выделил роль президента Узбекистана в этом событии.

«Особо примечательно, что такое знаменательное событие будет закреплено обменом ратификационными грамотами договора в рамках государственного визита. Мы также подпишем декларацию о всеобъемлющем стратегическим партнёрстве между Кыргызстаном и Узбекистаном, тем самым выведем наши отношения на беспрецедентный уровень», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, в ноябре парламента Узбекистана и Кыргызстана одобрили ратификацию договора об отдельных участках кыргызско-узбекской границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.