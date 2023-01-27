В Мирабадском районе Ташкента был задержан мужчина, пытавшийся продать поддельную жевательную резинку Orbit, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

На основании обращения компании A. G. сотрудники Мирабадского районного отдела департамента задержали Б. С. и обнаружили 18 тысяч пачек жевачки, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на 54 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 149 (нарушение авторских или изобретательских прав) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся доследственные действия.