В течение 2022 года судами по уголовным делам было рассмотрено 58 697 уголовных дел в отношении 75 078 лиц, сообщила пресс-служба Верховного суда.

По итогам слушаний 1010 лиц оправданы и реабилитированы.

Количество осуждённых составило 56 542 лица, из них в отношении 17 610 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 37 503 лиц назначены другие виды наказаний, 1429 лиц осуждены условно.

В числе осуждённых 50 045 мужчин, 6 497 женщин, 21 958 молодых людей (в том числе 1773 несовершеннолетних лица) и 1885 лиц старше 60 лет.

Ещё 8453 лица освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 26 753 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 10 202 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 13 824 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вменённые органами предварительного следствия.

а основании гарантийных писем 495 лицам (молодёжь, женщины и другие) назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Больше всего уголовных дел рассмотрено по таким преступлениям, как:

мошенничество;

нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств;

кража;

хищение путём присвоения или растраты;

незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта;

изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование;

хулиганство;

дача взятки;

умышленное лёгкое или средней тяжести телесное повреждение.

В результате применения института примирения 15 315 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 8719 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 1,3 трлн сумов, назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Судебными коллегиями по уголовным делам областных и приравненных к ним судов в апелляционном порядке рассмотрено 10 549 уголовных дел в отношении 14 518 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 1 013 лиц и изменены судебные решения в отношении 3 611 лиц.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда в кассационном порядке рассмотрено 5613 уголовных дел в отношении 6264 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 1245 лиц и изменены судебные решения в отношении 534 лиц.

Кроме того, в кассационном порядке повторно рассмотрено 271 уголовное дело в отношении 309 лиц. Отменены решения в отношении 180 лиц и изменены судебные решения в отношении 93 лиц.