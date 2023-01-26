В 2022 году активность на рынке недвижимости Узбекистана выросла на 3,8%, сообщает в своём обзоре Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР). В частности, общее количество сделок купли-продажи жилья превысило 257 тысяч.

По данным ЦЭИР, в 2022 году особенной спецификой на рынке недвижимости стало колебание коротких циклов подъёма и падения продаж. После резкого всплеска в августе к сентябрю-октябрю активность немного снизилась, но уже в ноябре произошёл всплеск, связанный с принятием расширенной программы по использованию ипотечных кредитов, однако последний месяц года был отмечен значительным падением продаж.

Так, в декабре было зарегистрировано 15 тысяч сделок, что на 37% меньше, чем месяцем ранее.





Изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости.

Эксперты отмечают, что активность на рынке недвижимости продолжают стимулировать госпрограммы доступной ипотеки. По состоянию на 1 января 2023 года остаток по ипотечным кредитам составил 46,4 трлн сумов, увеличившись в 1,3 раза по сравнению с 2021 года, а в период 2017—2022 годов вырос в 6 раз.

Вторичный рынок недвижимости





Согласно расчётам, рост средней стоимости жилья за 1 кв. м на вторичном рынке в декабре составила 0,6%, а с начала года — 16,5%.

Наибольший рост стоимости жилья за год отмечен в Навоийской — 27,7%, Ташкентской — 25,1% и Ферганской областях — 24%.

В столице на вторичном рынке жилой недвижимости за год цены выросли на 24%. В декабре жильё подорожало на 1,1%. Наиболее высокие темпы роста за месяц отмечены в Шайхантухурском — 4,1%, Чиланзарском — 3,9% и Учтепинском районах — 2,7%.





Изменения цен на вторичное жилье в Ташкенте и административных центрах регионов (в долларах США за 1 кв. м).

Аренда жилья в Ташкенте

С начала года средняя стоимость аренды в столице выросла на 34,6%. Наиболее высокий рост с начала года за аренду жилья отмечен в Алмазарском (57,6%), Бектемирском (50%) и Яшнабадском (50%) районах.

При этом в декабре средняя стоимость аренды в Ташкенте практически не изменилась и составила 9,9 доллара за 1 кв. м. Самая высокая стоимость аренды отмечена в Шайхантухурском ($13,3), Яккасарайском ($12,2) и Яшнабадском (10$) районах.

Относительно низкие цены за аренду жилья зафиксированы в Учтепинском ($8), Сергелийском ($7) и Бектемирском ($7) районах.