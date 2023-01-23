Кабинет министров Узбекистана 20 января издал постановление «Об ускоренных мерах по реализации опытно-экспериментальных проектов в целях обеспечения населения города Ташкента дополнительной тепловой и электрической энергией». В документе отмечается, что он принят во исполнение указаний, данных президентом Шавкатом Мирзиёевым во время посещения им Учтепинского района.

Согласно постановлению, в 11 районах столицы, для улучшения обеспечения многоквартирных домов, расположенных в конечных частях тепловых сетей, тепловой и электрической энергией будет установлено когенерационное оборудование и газовые двигатели для параллельного производства электрической и тепловой энергии.

Посольства Узбекистана за рубежом должны в недельный срок установить контакты с зарубежными производителями оборудования и внести в правительство коммерческие предложения по его срочному завозу и техническому обеспечению.

При необходимости в жилых домах в зонах действия новых установок будет проведён ремонт внутренних и внешних тепло- и электросетей.

Заказчику — компании «Тепловые электрические станции» разрешено в порядке исключения закупать, устанавливать и запускать оборудование путём выбора наилучших предложений без проведения экспертизы в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и финансов.

Закупка оборудования будет финансироваться за счёт дополнительных источников бюджета Ташкента.

Для установки оборудования отобраны 11 махаллей, в которых дополнительным теплом и электричеством будут обеспечены 236 домов, 5 школ и 13 детсадов.