Министерство энергетики Узбекистана в текущем году должно пересмотреть вопросы, связанные с импортом природного газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными зарубежными партнёрами. Такое поручение на совещании в понедельник дал премьер-министр Абдулла Арипов, сообщила его пресс-служба.

Отмечалось также, что по предварительным расчётам в 2023 году в стране есть возможность добычи 56,3 миллиарда кубометров природного газа, или на 4,6 миллиарда больше, чем в прошлом году (51,7 миллиарда).

За счёт расширения применения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности можно экономить 1,6 миллиарда кубометров газа.

Перед компанией «Узбекнефтегаз» поставлена задача повысить добычу газа в этом году до 32,8 миллиарда кубометров. Для этого будут реализованы 744 геолого-технических мероприятий общей стоимостью 5,7 трлн сумов.

Этой зимой Узбекистан столкнулся с масштабным энергокризисом, последствия которого ощущаются до сих пор. Президент Шавкат Мирзиёев на недавнем заседании подверг критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду.

В середине ноября в регионах Узбекистана начали наблюдаться перебои в энергоснабжении. Национальный диспетчерский центр при Минэнерго предупреждал, что отключения необходимы для избежания масштабных аварий.

В начале декабря по поручению президента была создана правительственная рабочая группа по оперативному изучению и решению проблем в сфере энергоресурсов под руководством премьер-министра.

Тогда же сообщалось о планах активизации переговоров с другими странами по дополнительной закупке газа, электроэнергии, угля и мазута.