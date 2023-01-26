Прокуратура Бухарской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Telegram-канала Bukhara News, который, как сообщается, распространил ложную информацию о смерти в Бухаре детей, принимавших сироп «Цинепар».

В сообщении говорится, что канал, не проверив достоверность информации, разместил видеообращение, «направленное на появление паники среди населения».

Дело возбуждено по статье 244−1 Уголовного кодекса Узбекистана — «изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

Доследственную проверку ведёт управление внутренних дел Бухарской области.

В декабре стало известно о смерти минимум 20 детей в разных регионах и осложнениях у десятков других детей, которые принимали сироп от простуды «Док-1 Макс» производства индийской Marion Biotech. Сообщалось, что у некоторых детей здоровье резко ухудшилось после приёма сиропов «Амбронол» и «Цинепар Кид» производства этой же компании.

Все препараты данного производителя изъяты из продажи и будут уничтожены. Импортёр лекарств Quramax Medikal лишена лицензии.