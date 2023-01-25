Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана выявил факты продажи бензина Аи-80 под видом топлива более высоких марок и недолива.

По данным ведомства, контрольные закупки были проведены на 23 частных автомобильных заправках в разных регионах. Комитет также изучил жалобы о недоливе топлива.

В ходе проверок установлены случаи нарушений на ряде АЗС. В частности, бензин Аи-80 продавался под видом марок Аи-91 и Аи-92. Сообщается, что сумма ущерба от продажи топлива под другой маркой и недолива оценивается в 489 млн сумов.

Комитет назвал некоторых нарушителей: три АЗС в Самаркандской области (Triada Ekspress Servis, Turop Godir, Muxammad Neft Oil) и четыре в Сырдарьинской (Said AGSM Tex Servis, Bekzod-5″, Murod Maqsad Trans, Lux-Petrol).

Кроме того, 241 АЗС не продавала бензин потребителем, хотя с начала года они закупили на бирже в среднем по 20 тонн топлива (всего 5200 тонн нефтепродукта). Их действия расценены как «создание искусственного ажиотажа».

Материалы по итогам изучений переданы в Инспекцию по контролю за использованием нефтепродуктов и газа. Комитет сейчас работает над возмещением ущерба и перерасчётом денег потребителям.

23 января Министерство энергетики сообщило, что с начала года на 109 АЗС были выявлены различные нарушения (необоснованное завышение цен, допущение недостачи, реализация некачественной продукции, недолив и другие случаи), из-за чего их ограничили от участия в биржевых торгах до устранения недостатков.