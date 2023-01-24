В Наманганской области женщина родила ребёнка в машине дорожно-патрульной службы, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Сотрудники УБДД УВД Наманганской области во время службы на 20-м км Ферганской кольцевой дороги заметили стоявший на обочине автомобиль Cobalt. Вышедшая из машины женщина попросила их отвезти беременную невестку в роддом.

Состояние роженицы ухудшалось, и сотрудники ДПС, усадив ее в служебную машину, направились в сторону роддома, не дождавшись «скорой». Однако уже по пути начался родовой процесс, и ребёнок родился в автомобиле.

В роддоме женщине оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью женщины и её новорождённой дочери ничего угрожает.