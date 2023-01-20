В социальных сетях распространились предложения и призывы назначить хокимом Ташкента бывшего депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.

Экс-парламентарий в четверг в ходе прямой трансляции на YouTube прокомментировал эти сообщения.

«Честно говоря, два дня назад я проснулся утром и увидел, что распространились такие сообщения. Я сам удивился. Это может быть желанием людей, но точно не руководства. Я думаю, что руководство этого не хочет, потому что, нравится или нет, но в хокимиятах намного больше незаконных поручений в адрес хокимов, чем законных. И хокимы, желая или не желая этого, вынуждены выполнять и незаконные поручения», — заявил он.

Экс-депутат привёл в пример организацию сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Из-за того, что они (гости — ред.) будут передвигаться по улице рядом с железной дорогой, заставили снести многое у железной дороги. Правительство даёт поручение на основе протокола снести [сооружения] в течение 10−15 дней. Хотя по закону и постановлению самого правительства №467 требуется около 1−1,5 месяца через суд. Это законный путь. А они дают срок в 15 дней», — сообщил он.

По его словам, хоким Янгиюльского района Ташкентской области (был избран из этого района) сносит всё из-за поручения правительства, несмотря на закон.

«Когда дело доходит до него, прокурор и другие закрывают глаза, потому что он выполнил поручение правительства. То есть, работая на должности хокима, придётся совершать незаконные дела. В текущих условиях такие дела могут сломать любого талантливого и образованного человека. Я лично не хочу работать в таком месте, где нужно давать незаконные поручения и выполнять незаконные поручения», — сказал Расул Кушербаев.

«Если в хокимиятах будут условия для работы в рамках закона, совести и в интересах людей, а не узкого круга лиц, если мне дадут такое предложение, я соглашусь. Но если сейчас мне дадут такое предложение, я не смогу работать в таком месте [в текущих условиях], потому что там придётся выполнять незаконные поручения», — отметил он.

Бывший депутат считает, что в его назначении «не заинтересованы руководство и люди, дающие поручения», поскольку «у них много незаконных поручений, которые я никогда не буду выполнять».

«Сейчас руководство даже не рассматривает меня. И не всегда у нас исходят из желания людей, не обижайтесь. Вот если бы были выборы, то другое дело. Не назначение, а выборы, вот тогда будут [учитываться] желания людей», — заявил он.

Расул Кушербаев считает, что народ Узбекистана, который избирает президента и депутатов, сможет избирать и хокимов.

В понедельник на совещании президент Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. «Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — отметил глава государства.

В конце прошлого году Кушербаев принял решение прекратить депутатскую деятельность после того, как вице-спикер Законодательной палаты Улугбек Иноятов не дал ему слово во время обсуждения госбюджета 2023 года и назвал заседание «постановкой». «Я понял, что не могу так работать. Сожалею, что вынужден это сделать», — сказал он.