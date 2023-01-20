Учёба в высших учебных заведениях, колледжах, профессиональных школах и академических лицеях Узбекистана в очной форме начнётся с 23 января, сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Контрольная работа (промежуточная, итоговая) будет проводиться в соответствии с индивидуальными учебными графиками.

В Минвузе напомнили, что скидка в 50% на авиа- и железнодорожные билеты действуют авиа продлена до 23 января.

Каникулы в вузах должны были продлиться до 9 января, учёба должна была начаться 10 января, но из-за резкого похолодания они были несколько раз продлены.