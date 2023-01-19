Депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, сообщило издание Zakon.kz.

Переговоры о подписании документа велись между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении нескольких лет, сказал на пленарном заседании Мажилиса заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. Перед заключением был проведён анализ миграционного процесса между двумя странами, изучено влияние на ситуацию с преступностью.

«Что даёт договор в защиту прав человека? В целом, такие условия имеют большое социальное значение, прежде всего, гуманного характера. В большинстве случаев те, кто отбывает наказание в другой стране, не знают языка, обычаев местного населения. Общение с людьми осложняется и тем, что другая среда. Известно, что находясь вдали от родных и близких, не так просто приспособить такого человека к обществу. Встреча с близкими, несомненно, окажет положительное влияние на осуждённого. Поскольку целью исправления осуждённых является не только наказание, но и воспитательное воздействие, сохранение социальных связей», — подчеркнул Асет Чиндалиев.

Что касается условий договора, то для передачи осуждённого в первую очередь необходимо его согласие. Человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране.

«К примеру, у нас уже 225 осуждённых граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осуждённых. В Узбекистане у нас 20 осуждённых граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну. Ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран», — заявил замгенпрокурора Казахстана.

Что касается требований к выдаче осуждённых лиц, то, прежде всего, осуждённый должен иметь гражданство, действие должно быть преступлением в обеих странах. Обе страны должны согласиться на передачу.

«Осуждённые не выдаются в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, если это противоречит национальному законодательству, и у него есть финансовые долги, пока идёт судебный процесс или расследование в отношении лица», — заключил Асет Чиндалиев.