Известный артист цирка, представитель династии Зариповых Хаким Зарипов скончался в возрасте 98 лет, сообщило УзА.

Хаким Зарипов родился в Ташкенте 17 сентября 1924 года в семье известного артиста цирка, основателя династии Карима Зарипова, сообщается на сайте Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Карима Зарипова.

В 1937 году Хаким Зарипов начал трудовую деятельность в качестве джигита-наездника в номере «Джигиты Узбекистана» под руководством отца. В 1952 году стал руководителем номера «Джигиты Узбекистана».

Фото: circuscollege.uz.

Посвятив манежу 80 лет, Хаким Зарипов вошёл в мировую историю цирка как талантливый артист: наездник, дрессировщик, клоун, киноактёр и каскадёр.

Артист закончил музыкальную школу имени Глиэра и Государственную консерваторию Узбекистана. Является соавтором многих проектов новых цирковых сооружений. В разные годы был художественным руководителем цирковых коллективов и программ, а также директором цирков.

Выступление «Джигитов Узбекистана» отличалось необычным национальным колоритом, динамикой и темпераментом, а уникальное исполнение Хакимом Зариповым «Длинного обрыва» признано всеми мастерами джигитовки.

Хаким Зарипов снимался в фильмах «Дохунда», «Сказанье о любви», «Случай в пустыни», «Нестерка», «Джигиты Зариповы», «Воздушные пешеходы», «Советский цирк для Америки с Дайяной Шоор», в документальном фильме «Тирик Афсона ва Нурота кадамжолари» («Живая Легенда») и других.

Супруга Хакима Зарипова Нина Зарипова в 1946 году поступила в Главное Управление Цирков (Москва), в номер «Художественно-акробатичская группа» под руководством Г. Аркатова. С 1947 года была наездницей в номере «Джигиты Узбекистана».

Снималась в фильмах «Дохунда», «Сказанье о любви», «Случай в пустыни», «Нестерка», «Джигиты Зариповы», «Советский цирк для Америки с Даяной «и других.