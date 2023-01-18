ЮНЕСКО опубликовала отчёт, в котором говорится, что в 2022 году 86 журналистов были убиты за свою профессиональную деятельность. В среднем, по подсчёту организации, каждые четыре дня погибал один журналист.

В минувшем году число убийств журналистов начало расти впервые после трёх лет, когда эта цифра колебалась на одном уровне: в 2019 году были убиты 53 журналиста, в 2020 — 50, в 2021 — 55.

Самыми опасными странами для репортёров в 2022 году стали Мексика — 19 убитых репортёра, Украина — 10 и Гаити — 9. В Азии и Тихоокеанском регионе было зарегистрировано 16 убийств, в Восточной Европе — 11.

Полученные данные подчёркивают серьёзные риски и уязвимости, с которыми журналисты продолжают сталкиваться в ходе своей работы, подчеркнули в ЮНЕСКО.

«Власти должны активизировать свои усилия, чтобы остановить эти преступления и обеспечить наказание виновных, потому что безразличие является основным фактором в этой атмосфере насилия», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

ЮНЕСКО отмечает, что почти половина убитых журналистов стала мишенью в нерабочее время. На некоторых напали в пути, на парковках или в других общественных местах, когда те не были на задании, а иные в момент убийства находились в своих домах.

Авторы доклада отмечают, что «для журналистов нет безопасных мест даже в свободное время».

Уровень безнаказанности за убийства журналистов остаётся «шокирующе высоким» и составляет 86%. ЮНЕСКО заявила, что борьба с безнаказанностью остаётся неотложным обязательством, для решения которого необходимо дополнительно мобилизовать международное сотрудничество.

Помимо убийств, журналисты в 2022 году также становились жертвами других форм насилия, в том числе насильственного исчезновения, похищения, произвольного задержания, юридических преследований и цифрового насилия, особенно в отношении журналистов женского пола.

В целом, по заявлению Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на Всемирном экономическом форуме в Давосе, за последние 10 лет в мире было убито более 1300 журналистов, пишет «Коммерсант».