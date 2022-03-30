Представители Министерства финансов, Министерства инвестиций и внешней торговли, Агентства по управлению госактивами вместе с руководителями Indorama Corporation и The Coca-Cola Company обсудили расширение программы приватизации в Узбекистане. Встреча состоялась 25 марта в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума. Исполнительный директор Indorama Corporation Пракаш Кежривал выступил с рядом предложений для повышения интереса инвесторов к приватизационной программе в стране.

Пракаш Кежривал назвал важным, чтобы у каждого из приватизируемых активов были определенные сроки для завершения сделки, потому что это поддерживает интерес потенциальных инвесторов.

«Если решение о приватизации определенного актива будет откладываться из года в год, то хорошие инвесторы в конечном итоге потеряют к нему интерес», — считает он.

Руководитель компании также заявил, что инвестиционные обязательства, которые ставит государство перед инвесторами, должны быть устранены.

«Потому что, как только инвестор покупает актив, он оценивает актив по коммерческой стоимости. У него есть план того, что он хочет делать с этим активом. И поэтому не должно быть никаких предписаний о том, что инвестор должен управлять активом определённым образом, должен производить определенные вещи или что к активам следует относиться как к социальному объекту для создания социальной занятости», — отметил он.

В противном случае частный инвестор в итоге потерпит неудачу в долгосрочной перспективе, если он будет выполнять предписания, сказал исполнительный директор Indorama Corporation. По его словам, «правительство Узбекистана уже думает в этом направлении, что очень важно».

Инвестор считает, что если государство решило приватизировать крупный актив, то «было бы благоразумно не делать никаких новых инвестиций в эти активы со стороны правительства».

«За исключением регулярных инвестиций для содержания и обслуживания. Потому что если это произойдёт, если вы сделаете новые инвестиции, вы только увеличите стоимость для инвестора, из-за чего этот инвестор может быть не заинтересован в этих новых инвестициях», — заявил он.

Пракаш Кежривал утверждает, что инвесторы могли бы инвестировать эти средства другим и более эффективным способом, внедрить другие технологии, поэтому правительству «благоразумно» воздержаться от новых инвестиций в актив, который планируется приватизировать.

Кроме того, необходимо, чтобы не было интереса и инвестиций со стороны государства в секторе, куда привлекаются частные инвесторы, считает исполнительный директор Indorama Corporation.

«В противном случае возникнет конфликт интересов, потому что если лица, определяющие политику, ответственные за формирование политики, имеют коммерческий интерес в этом секторе, всегда будут конфликты [интересов], и это не привлечёт инвесторов», — подчеркнул он.

Пракаш Кежривал также считает, что геологические активы должны быть приватизированы с презентацией программы по созданию цепочки добавленной стоимости, иначе в активы будут инвестировать только для добычи ресурсов, что в долгосрочной перспективе «не очень хорошо для страны».

Государству также необходимо создать «единое окно» для инвесторов, которые приходят на рынок Узбекистана, наладить регулярное взаимодействие с ними, чтобы совместно создать благоприятную среду, добавил он.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев поддержал идею создания «единого окна», но указал на некоторые нюансы.

«Исходя из нашего опыта, сделать это не так просто, как сказать. Потому что, в первую очередь, вам нужно иметь способный персонал в своём подразделении, которое работает с инвесторами. В нашем случае это Агентство по привлечению иностранных инвестиций. Во-вторых, эти сотрудники должны держать вас в курсе всех происходящих изменений в стране, а изменения происходят каждый день. И в-третьих, я считаю, что проблемы и вопросы, которые инвесторы доводят до агентства, должны быть отражены и отправлены другим коллегам в других государственных учреждениях, чтобы они знали, понимали и ценили вопросы, которые обычно поднимают инвесторы», — отметил он.

Замглавы МИВТ сообщил, что агентство пытается организовать работу и деятельность именно таким образом. «Частично успешно. Тем не менее, есть много возможностей для улучшения. Мы будем работать над этим», — согласился Шухрат Вафаев.

Пракаш Кежривал также высказался о социальных и экологических аспектах приватизации.

«Конечно же, очень важно иметь план смягчения унаследованных экологических проблем. Потому что новый инвестор не хочет, чтобы его обманывали за что-то, что было сделано в прошлом, потому что он этого не делал», — отметил он.

Необходимо определить исходные условия (базовый уровень) произошедших загрязнений или других экологических проблем, сказал инвестор.

«И обязательство нового инвестора должно состоять в том, чтобы не ухудшить исходные условия. Здесь должен быть штраф [при нарушении]. И, конечно же, его следует поощрять к улучшению исходных условий, в некотором смысле предоставлять бонусы», — пояснил он.

Что касается социальных аспектов приватизации, исполнительный директор Indorama Corporation рассказал о своём опыте с Кокандским суперфосфатным заводом, где на момент приватизации летом 2019 года работало около 450 человек.

«И мы поняли, что более 100 сотрудников были так называемыми надомными работниками. Там как бы была занятость, но это не было реальной занятостью», — рассказал Пракаш Кежривал.

По его словам, вопрос занятости следует рассматривать с точки зрения количества человеко-часов.

«У вас может быть тысяча сотрудников, но сколько человеко-часов тратится на эту тысячу сотрудников? В противном случае вы просто берёте их на заработную плату, но на самом деле они не вносят вклад в человеко-часы, поэтому на самом деле они не делают надомную работу в той мере, в какой они должны делать на постоянной работе… Мы выросли до более чем 500 работников за счёт расширения. Мы увеличили [число работников], но сделали это в более устойчивом виде. Так что это долгосрочная, стабильная занятость», — отметил он.

Пракаш Кежривал напомнил, что есть законодательство, согласно которому предусмотрены выплаты при увольнении, поэтому инвестор должен сам решать вопрос занятости.

«Пусть инвестор учитывает эту стоимость. Например, есть актив, который правительство приватизирует. И, вероятно, там тысяча ведомостей заработной платы, которые являются избыточными. Пусть инвестор возьмёт на себя расходы по сокращению штата и посмотрит, как он с этим справится, какую программу он хочет предложить для восстановления средств к существованию или повторного трудоустройства либо передислокации работников», — сказал он.

Таким образом, вместо того, чтобы ставить условие перед инвестором, чтобы он продолжал работать с текущей платёжной ведомостью, необходимо позволить ему решить, как лучше управлять активом, отметил инвестор.

Indorama Corporation — одна из ведущих химических холдинговых компаний в Азии. Предприятие является крупнейшим производителем удобрений в странах Африки к югу от Сахары, крупнейшим производителем полиолефинов в Западной Африке и третьим по величине производителем синтетических перчаток в мире. По словам Пракаша Кежривала, Indorama с 2010 года инвестировала в различные отрасли Узбекистана 700 млн долларов.