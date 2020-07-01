Международная финансовая корпорация (МФК) предоставила компании Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals (бывший Кокандский суперфосфатный завод) долгосрочный заем в размере 12,5 млн долларов на модернизацию завода по производству удобрений, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МФК. Кредит на такую же сумму выделяет компании и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Инвестиции помогут предприятию внедрить энергоэффективные технологии для увеличения объемов производства удобрений, как ожидается, с менее чем 100 тысяч тонн до 350 тысяч тонн в год. Завод сможет экспортировать до 75 тысяч тонн удобрений в год после удовлетворения внутренних потребностей.

Кокандский суперфосфатный завод приватизировала в прошлом году сингапурская компания Indorama Holdings B.V., которая стала владельцем 95,54% акций завода.

«Узбекистан является одной из немногих стран в мире, которая обладает собственной сырьевой базой для производства широкого спектра удобрений, — комментируют в МФК решение о предоставлении займа. — Но сектор, который в значительной степени контролировался государством, испытывал трудности, связанные с недостаточными инвестициями, неэффективностью производства и чрезмерным потреблением ресурсов. Благодаря новым инвестициям и технологиям, химическая промышленность Узбекистана имеет большой потенциал для создания рабочих мест, развития других отраслей и услуг, а также стимулирования экспорта помимо обеспечения продовольственной безопасности за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур».