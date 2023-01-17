В связи с холодами Министерство обороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни, сообщила пресс-служба ведомства.

«В созданных совместно с городским и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой. Для содержательного проведения времени для них организованы выдача книг, шахматные и шашечные игры», — говорится в сообщении.





Места, где установлены военно-полевые кухни: