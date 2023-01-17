В связи с холодами Министерство обороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни, сообщила пресс-служба ведомства.
«В созданных совместно с городским и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой. Для содержательного проведения времени для них организованы выдача книг, шахматные и шашечные игры», — говорится в сообщении.
Места, где установлены военно-полевые кухни:
- Мирзо-Улугбекский район — махалли «Алишерабад» и «Олимлар» (90−074−63−66, 91−773−02−42);
- Мирабадский район — махалли «Биродарлик» и «Парвона» (88−548−19−74, 97−293−80−30);
- Яккасарайский район — махалли «Бобур» и «Бошлик» (99−817−79−56, 99−837−79−56);
- Алмазарский район — махалли «Куёш» и «Шодиёна» (97−759−91−77, 97−749−92−46);
- Янгихаётский район — махалля «Навкирон» (77−019−22−19);
- Учтепинский район — махалли «Кухна чупонота» и «Ватан» (00−244−42−29, 88−244−42−29);
- Чиланзарский район — махалля «Шараф» (97−484−92−73);
- Яшнабадский район — махалли «Жарбоши» и «Широнобол» (99−494−95−14, 97−034−00−52);
- Юнусабадский район — махалли «Отчопар I» и «Посира» (97−463−08−75);
- Шайхонтохурский район — махалля «Янги Белтепа» (97−345−09−82);
- Сергелийский район — махалли «Хонобод» и «Садокат» (99−052−66−83, 99−324−73−06).