17 января примерно в 21:00 на проспекте Мустакиллик в Джизаке автобус марки Ankai компании «Жиззах автотранс сервис» врезался в очередь из машин у автозаправочной станции рядом с предприятием JizzaxPlasTex.

Как сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана, водитель автобуса от усталости заснул за рулём. Помимо автобуса, повреждения получили семь автомобилей: Damas, который вылетел на обочину и опрокинулся, три автомобиля Nexia-2, а также Nexia-3, Cobalt и Lacetti.

Водителю Damas была оказана первая медицинская помощь, обошлось без госпитализации.

УБДД УВД Джизакской области начало расследование происшествия.