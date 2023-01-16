В Ташкенте ожидается повышение давления газа — за счёт улучшения погодных условий и увеличения пропускной способности газопроводов. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании «Худудгазтаъминот».

Жители некоторых районов столицы подтвердили «Газете.uz» повышение давления газа, сообщения об этом также появились в интернете.

Горожан просят проверить всё газопотребляющее оборудование (газовые плиты, котлы и т. д. ) и придерживаться правил безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

«Газ направляется и на ТЦ-3 и ТЦ-5 (теплоцентрали — ред.). За ними закреплены сотрудники газоснабжения», — сообщили в компании.

Увеличение давления газа ожидается во всех районах, начиная с Шайхантахурского, Алмазарского, Учтепинского и Чиланзарского.

В «Худудгазтаъминот» уточнили, за счёт чего происходит увеличение пропускной способности газопроводов. В частности, при охлаждении газовые трубы сжимаются, как и сам газ, а при потеплении увеличивается пропускная способность труб.

Днём Узгидромет сообщил, что холодный антициклон над районами Казахстана, который определял аномально холодную погоду в Узбекистане на прошлой неделе, начал ослабевать. К середине недели дневная температура повысится до −3…+2 градусов, ночная будет в пределах −8…−13.