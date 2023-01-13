Компания «Узтрансгаз» сообщила, что с 10 января потребление природного газа резко увеличилось «в результате резкого понижения температуры воздуха во всех регионах Узбекистана».

«В целях бесперебойного снабжения природным газом населения, социально значимых объектов и котельных, временно приостанавливается подача природного газа независимо от форм собственности любым оптовым потребителям природного газа в республике, в частности, АГНКС, производителям строительных материалов, а также предприятиям-покупателям АО UzGasTrade, которые напрямую подключены к магистральным газопроводам и газораспределительным станциям путём заключения договора», — заявили в компании.

Газоснабжение предприятий будет восстановлено «при повышении температуры воздуха и создании благоприятных условий». Об этом сообщат отдельно.

Напомним, 12 января хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев записал аудиообращение к ответственным руководителям, в котором попросил их «выстоять два дня» на время резкого понижения давления газа. В этом обращении он анонсировал отключение подачи газа АГНКС и предприятиям.