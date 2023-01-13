В Наманганском районе Наманганской области два человека пострадали в результате взрыва газа, сообщила пресс-служба областного УЧС.

13 января в 2:30 из Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступила информация о том, в результате взрыва в одном из домов в махалле «Навруз» женщина 1992 года рождения получила 70% ожогов, а её сын (2014) — 8% ожогов тела.

В доме взрывной волной выбило окно из проёма.

При расследовании причин было установлено, что газовый кран жестяной печи, работающей на газе, остался открытым, и в момент, когда включили свет, произошёл взрыв.

Пожарные расчёты на место не вызывались.