Более 50 лет в медресе «Гавкушон» в историческом центре Бухары действовала школа бухарской чеканки. Однако последние годы семья чеканщика Рахматулло Кулиева вынуждена работать из дома. Договор аренды истёк в 2020 году. Областное управление по охране культурного наследия намерено сдавать помещения через аукцион, при этом утверждает, что чеканщики могут продолжить работать в медресе. Ремесленники считают, что это нарушает их преимущественное право на аренду. «Газета.uz» попыталась разобраться в ситуации.

История медресе и основания в нём школы бухарской чеканки

Медресе «Гавкушон» датируется XVI веком. Оно было возведено во времена правления бухарского хана Абдуллы-хана II из династии Шейбанидов. Медресе располагается на территории исторического центра Бухары, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1968 году первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов распорядился организовать в здании медресе Центр бухарской чеканки. Объект отреставрировали и передали потомственному чеканщику Салимжону Хамидову. В 1973 году мастер скончался, но дело продолжили 13 его учеников.

Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Шухрат Латипов / «Газета.uz»



В 1970-е медресе относилось к швейно-галантерейной фабрике Министерства местной промышленности. Ученик Хамидова мастер пятого разряда Рахматулло Кулиев в интервью «Газете.uz» рассказал, что в последующие годы в республике поощряли переход учреждений, относящихся к госструктурам, на самоокупаемость.

В 1989 году коллектив медресе инициировал отделение от министерства. Мастера основали кооператив «Кандакор» имени Салимжона Хамидова. Его возглавил Рахматулло Кулиев. Ремесленники продолжали традицию чеканки по цветному металлу и бесплатно обучали мастерству молодых людей, в том числе девушек. Главной задачей чеканщиков была и остаётся популяризация ремесла и увековечение имени мастера Салимжона Хамидова, говорит Рахматулло Кулиев.

Как работал кооператив?

До 2015 года кооператив каждые пять лет заключал договор аренды с Инспекцией по охране культурного наследия Бухары и Агентством по управлению государственными активами. Согласно документу, «Кандакор» получал в аренду все помещения медресе и должен был реставрировать здание. Расходы на ремонт вычитались из стоимости аренды.

С основания кооператива ремесленники жили за счёт туристов, госзаказов и иностранных инвестиций. По решению хокима Бухары им также разрешалось проводить фольклорные концерты. Гостям предлагали чай, сладости и блюда национальной кухни. Доходы с мероприятий шли на покрытие аренды и содержание здания и школы.

Последний договор с кооперативом истёк в 2020 году. С тех пор его с кооперативом не заключали. По словам Рахматулло Кулиева и юристов, к которым обратилась редакция, согласно Гражданскому кодексу, мастер имеет преимущественное право аренды, так как много лет был единственным арендатором и «содержал медресе в надлежащем состоянии».

Борьба за аренду медресе

Сегодня медресе находится на балансе Управления культурного наследия Бухарской области.

В декабрьском сообщении пресс-службы управления говорится, что в ноябре вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана (ныне министр природных ресурсов) Азиз Абдухакимов знакомился с состоянием медресе «Гавкушон» и предложил, чтобы чеканщики продолжили работу в части здания медресе, а для повышения привлекательности места для туристов открыть в части здания музей чеканки.

Семья Кулиевых на встрече с министром не присутствовала, что подтвердили в управлении.

«Сейчас данный объект считается пустующим объектом и согласно действующему порядку в данном объекте планируется организация Музея истории бухарской чеканки и мастерских чеканки», — говорится в сообщении управления.

Кулиевы считают, что это предложение ставит под угрозу существование кооператива «Кандакор», так как в прошлом семья уже отстаивала в судах своё преимущественное право на аренду медресе.

В 2018 году «Кандакор» хотели выселить через суд, т. к. по договору аренды от 2015 года ремесленникам сдавали лишь 82 кв. м из 610 кв. м площади здания (если учитывать два этажа, использовался только первый).

Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Шухрат Латипов / «Газета.uz»



Весной 2019 года договор на аренду медресе (в документах указана площадь около 300 кв. м) был заключён с компанией «Асилбек нури». Сын Рахматулло Кулиева Кодир в беседе с «Газетой.uz» выразил мнение, что компания намеревалась открыть в здании отель.

На основании обращения Рахматулло Кулиева в сентябре 2020 года прокуратура Бухары внесла представление в областное управление по неиспользуемым объектам о том, что договор с «Асилбек нури» был подписан с рядом нарушений закона.

Выяснилось, что договор аренды был первоначально подписал в 2018 году с Р. Худайкуловым, который тогда работал начальником отдела межрегиональной инспекции по Бухарской и Навоийской областям Главного управления по охране и эксплуатации объектов культурного наследия. В 2019 же году он попросил продлить договор с компанией «Асилбек нури», в которой он якобы указан учредителем, в целях открытия ткацкого цеха.

Договор был подписан с центром по аренде госимущества в январе 2019 года, но оказалось, что Худайкулов был зарегистрирован учредителем спустя почти месяц. В предписании также перечисляются целый ряд других нарушений.

В марте 2021 года областное управление внесло иск в Пешкунский районный экономический суд о признании договора с «Асилбек нури» недействительным. В апреле 2021 года иск был удовлетворён и договор был аннулирован.

На фоне судебных разбирательств кооператив приостановил работу. Более четырёх лет мастера трудятся дома.

Комментарий Управления культурного наследия Бухарской области

Специалист Управления культурного наследия Бухарской области, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, сказал, что речь о выселении «Кандакора» не идёт.

«Никто ничего не собирается отбирать», — отметил представитель управления. Он опроверг предположения о том, что здание намерены вновь передать «Асилбек нури» и что в медресе хотят построить отель.

В связи с тем, что договор аренды с Рахматулло Кулиевым не заключён, согласно закону, мастер сможет арендовать помещения, если выиграет в онлайн-аукционе, сказали в управлении.

Учреждение принимает во внимание, что всё это время Рахматулло Кулиев содержал медресе, а также сохранял и продвигал искусство бухарской чеканки. Специалист сказал, что неоднократно разговаривал с Кодиром Кулиевым и предлагал ремесленникам разработать проект развития медресе. Семья отправляла проект на рассмотрение.

Сыновья Рахматулло Кулиева Кодир (слева) и Истам. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Кодир Кулиев говорит, что у него «нет оснований верить обещаниям властей». Своё сомнение он объясняет тем, что в 2019 году договор о передаче в аренду помещений медресе был заключён с «Асилбек нури» с нарушениями.

Кроме того, имущество компании, остающееся в «Гавкушоне», говорит о том, что после создания здесь музея помещения сдадут компании, полагает Кулиев. В связи с этим он установил на здании камеру наблюдения с функцией прямой трансляции. В Управлении культурного наследия эти действия считают незаконными.

«Это не частная собственность, а государственная, которая передаётся в аренду. Реставрация, которую они делали, не даёт право считать медресе личным пространством. А имущество остаётся в здании, т. к. судебный процесс завершился в сентябре. Распоряжение об его вывозе должен подписать суд», — сказали в Управлении культурного наследия.

Сегодня медресе остаётся закрытым для посетителей.

«Суть нашей борьбы не в здании, а в искусстве чеканки, которое продвигал мой отец. Он отдал кооперативу всю жизнь, я не имею морального права подвести его», — сказал Кодир Кулиев.