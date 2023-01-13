12 января на 819-м километре автодороги «Самара-Шымкент» в Казахстане сломался автобус, следовавший в направлении «Краснодар-Сарыагаш», в котором находился 31 гражданин Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Причина остановки — замерзание дизельного топлива из-за сильного мороза. Силами спасателей Хромтауского района Актюбинской области пассажиров доставили в кемпинг Шерхан в городе Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.

Фото: Orda.kz.

В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности автобуса. Генеральное консульство Узбекистана в Актау взяло под контроль ситуацию.

МИД Узбекистана напоминает, что сограждане, оказавшиеся в сложной ситуации в неблагприятные погодные дни на территории Казахстана, могут обратиться в посольство страны в Астане (+717 2954252), генеральные консульства в Алматы (+7273902616) и Актау (+77292777117).

Ранее сообщалось, что 11 января в Актюбинской обпасти Казахстана из двух автобусов было эвакуировано в общей сложности 69 граждан Узбекистана.

Ещё одному узбекистанцу оказали помощь на дороге в Костанайской области Казахстана, сообщил 12 января сайт Polisia.kz.

Мужчина ехал из России в Узбекистан, на 304-м км автодороги «Костанай-Карабутак» машина опрокинулась в кювет. Путь очищали в течение нескольких дней.





«Я простоял на дороге пять дней. На улице был сильный мороз, нас обеспечили жильём и питанием. Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции», — рассказал водитель.