Выставка произведений из коллекции Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого пройдёт в одном из старейшик музеев Европы — галерее Уффици во Флоренции — в 2024 году. Начало подготовки положил официальный визит директора галереи Айке Шмидта в Узбекистан.





Ключевым событием стало подписание меморандума между галереей Уффицы и Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана. Документ закрепил двустороннее сотрудничество институций в рамках подготовки будущей совместной выставки, которая представит зарубежной публике шедевры коллекции крупнейшего в Центральной Азии музея искусств имени Игоря Савицкого.

«Запланированный проект является очередным шагом, отвечающим основной миссии нашего фонда по распространению культуры Узбекистана в мировом масштабе, а также повышающим интерес к нашему наследию и к нашей стране у международной аудитории», — сказала исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.





Делегация галереи Уффици во время пятидневного визита посетила ряд государственных музеев и других учреждений в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Нукусе, включая музей Савицкого.

«Я по-настоящему взволнован и потрясён необыкновенной коллекцией Государственного музея имени Савицкого. Это большое открытие как лично для меня, так и для специалистов. Могу поздравить вас всех с тем, что вы обладаете такими сокровищами. И дело не только в богатстве музея, но и в разнообразии произведений искусства, которые в нём представлены благодаря Игорю Савицкому», — сказал директор галереи Уффици Айке Шмидт.





Коллекция Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого, основанного в 1966 году в Нукусе, насчитывает около 100 тысяч единиц хранения и считается одной из лучших в Центральной Азии. Она занимает второе место в мире по значимости и объёму среди коллекций произведений русского авангарда. Музей обладает и уникальным собранием туркестанского авангарда, а также внушительной коллекцией декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана.





Всемирно известная галерея Уффици во Флоренции, основанная в XVI веке, имеет в своём распоряжении шедевры мировой живописи эпохи Возрождения. В более чем 45 залах представлены полотна выдающихся итальянских художников: Боттичелли, Джотто, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Караваджо. Музей является одной из главных достопримечательностей города и всего региона Тосканы. Ежегодно его посещает более миллиона человек.