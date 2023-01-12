Сотрудники отдела собственной безопасности Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуры задержали мужчину, который вымогал «взятку», сообщила пресс-служба департамента.

Директор школы З. Р. заявил, что некий Акмаль, представившись сотрудником Генпрокуратуры, потребовал 400 долларов в обмен на то, чтобы школа не подверглась проверке.

В момент перевода 2,2 млн сумов на карту его супруги Акмаля задержали.

В ходе доследственной проверки стало известно, что мужчина, проживающий в Касанском районе, нигде не работает и ранее был судим за мошенничество и другие преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.