Агентство по управлению государственными активами Узбекистана представило список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием за 2020 год.
По данным АУГА, сегодня в стране 2578 предприятий с госучастием. Из них 675 бездействуют, находятся в процессе ликвидации или проданы с рассрочкой платежа.
Согласно анализу финансовой отчетности за прошлый год, из 1903 компаний, предоставивших отчёты, был сформирован список 20 компаний с наибольшей чистой прибылью (всего — 9,5 трлн сумов) и 10 компаний с наибольшими убытками (всего 6,1 трлн сумов).
Так, Алмалыкский горно-металлургический комбинат признан самым прибыльным предприятием, а «Узтрансгаз» — самым убыточным
Топ-20 компаний по прибыльности
- АО АГМК — 3,9 трлн сумов;
- АО «Узбекнефтегаз» — 3,4 трлн сумов;
- АО «Ферганаазот» — 292,6 млрд сумов;
- АО Узметкомбинат — 218,5 млрд сумов;
- АО «Худудгазтаъминот» — 211,2 млрд сумов;
- ООО Coca-Cola Uzbekistan — 205,7 млрд сумов;
- ООО Coscom (Ucell) — 199,8 млрд сумов;
- ООО «Узшахар курилиш инвест» — 168,8 млрд сумов;
- АО «Узавтосаноат» — 160,3 млрд сумов;
- АО Товарно-сырьевая биржа — 94,8 млрд сумов;
- АО «Тепловые электрические станции» — 89,8 млрд сумов;
- ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания — 86,4 млрд сумов;
- ООО «Агрокластер» — 82,9 млрд сумов;
- АО «Узбектелеком» — 69,7 млрд сумов;
- АО «Дори-Дармон» — 53,8 млрд сумов;
- ООО «Техник таъминлаш ва бутлаш» — 52,7 млрд сумов;
- АО «Узбекгеофизика» — 50,5 млрд сумов;
- АО «Намангандонмахсулотлари» — 45,3 млрд сумов;
- АО «Узбекская республиканская валютная биржа» — 45,2 млрд сумов;
- АО «Уздонмахсулот» — 44,8 млрд сумов.
Топ-10 компаний по убыточности
- АО «Узтрансгаз» — 3,5 трлн сумов.
- АО Uzbekistan Airways — 755,7 млрд сумов.
- ГУП «Тошиссиккуввати» — 605,2 млрд сумов.
- ООО Ташкентский металлургический завод — 380 млрд сумов.
- АО «ТЭЦ Новый Ангрен» — 245,6 млрд сумов.
- АО «Узбекуголь» — 183,8 млрд сумов.
- АО «ТЭЦ Ангрен» — 177,7 млрд сумов.
- ООО Grand Road Tashkent — 89,8 млрд сумов.
- ООО «Футбольный клуб Пахтакор» — 82,7 млрд сумов.
- ГУП «Ангрен иссиклик энергияси» — 54,6 млрд сумов.