Агентство по управлению государственными активами Узбекистана представило список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием за 2020 год.

По данным АУГА, сегодня в стране 2578 предприятий с госучастием. Из них 675 бездействуют, находятся в процессе ликвидации или проданы с рассрочкой платежа.

Согласно анализу финансовой отчетности за прошлый год, из 1903 компаний, предоставивших отчёты, был сформирован список 20 компаний с наибольшей чистой прибылью (всего — 9,5 трлн сумов) и 10 компаний с наибольшими убытками (всего 6,1 трлн сумов).

Так, Алмалыкский горно-металлургический комбинат признан самым прибыльным предприятием, а «Узтрансгаз» — самым убыточным

Топ-20 компаний по прибыльности

АО АГМК — 3,9 трлн сумов; АО «Узбекнефтегаз» — 3,4 трлн сумов; АО «Ферганаазот» — 292,6 млрд сумов; АО Узметкомбинат — 218,5 млрд сумов; АО «Худудгазтаъминот» — 211,2 млрд сумов; ООО Coca-Cola Uzbekistan — 205,7 млрд сумов; ООО Coscom (Ucell) — 199,8 млрд сумов; ООО «Узшахар курилиш инвест» — 168,8 млрд сумов; АО «Узавтосаноат» — 160,3 млрд сумов; АО Товарно-сырьевая биржа — 94,8 млрд сумов; АО «Тепловые электрические станции» — 89,8 млрд сумов; ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания — 86,4 млрд сумов; ООО «Агрокластер» — 82,9 млрд сумов; АО «Узбектелеком» — 69,7 млрд сумов; АО «Дори-Дармон» — 53,8 млрд сумов; ООО «Техник таъминлаш ва бутлаш» — 52,7 млрд сумов; АО «Узбекгеофизика» — 50,5 млрд сумов; АО «Намангандонмахсулотлари» — 45,3 млрд сумов; АО «Узбекская республиканская валютная биржа» — 45,2 млрд сумов; АО «Уздонмахсулот» — 44,8 млрд сумов.

Топ-10 компаний по убыточности