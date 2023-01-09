Практически все хокимияты областей, районов и городов Узбекистана утвердили бюджеты на 2023 год без учёта мнения налогоплательщиков, приняв финансовые документы в конце прошлого года или даже в новом году. Это показало изучение «Газетой.uz» данных портала E-Qaror, где публикуются решения хокимиятов, и портала обсуждения проектов нормативно-правовых актов (СОВАЗ).

Проекты бюджетов для общественного обсуждения разместили только хокимияты города Андижана и Сырдарьинской области. Однако в первой области бюджет утвердили 31 декабря, а во второй — 30 декабря, хотя срок обсуждения был установлен до 4 января.

Остальные хокимияты приняли бюджеты на 2023 год в конце прошлого года или в начале нового года. Например, хокимият Самаркандской области утвердил документ 29 декабря, Наманганская область — 30 декабря, а кенгаш народных депутатов Ташкента — 4 января.

В предыдущие годы некоторые хокимияты публиковали проекты местных бюджетов для общественного обсуждения.

Как мы писали, парламент Узбекистана также принял законы о государственном бюджете 2022 (дополнения) и 2023 годов без общественного обсуждения и в сжатые сроки.